Азербайджанская делегация объявила, что прекращает взаимодействие с ПАСЕ

18:16 Источник: Интерфакс

Азербайджанская делегация объявила, что прекращает взаимодействие и присутствие в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

"Перед лицом сложившейся в ПАСЕ невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении делегации.