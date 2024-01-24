Азербайджанская делегация объявила, что прекращает взаимодействие с ПАСЕ
18:16 24.01.2024 Источник: Интерфакс
Азербайджанская делегация объявила, что прекращает взаимодействие и присутствие в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
"Перед лицом сложившейся в ПАСЕ невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении делегации.
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