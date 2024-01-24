0
0
119
НОВОСТИ

Азербайджанская делегация объявила, что прекращает взаимодействие с ПАСЕ

18:16 24.01.2024 Источник: Интерфакс

Азербайджанская делегация объявила, что прекращает взаимодействие и присутствие в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

"Перед лицом сложившейся в ПАСЕ невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении делегации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:20 24.01.2024
Клиенты Сбера активно переходят на инвестиционные счета нового типа
0
132
17:40 24.01.2024
В РФ по трем видам преступлений прекращено приобретенное гражданство более 60 человек
0
178
17:12 24.01.2024
Орбан заверил Столтенберга, что призовет парламент Венгрии одобрить прием Швеции в НАТО
0
199
17:00 24.01.2024
Украинские СМИ удалили сообщения о том, что Ил-76 сбили ВСУ
0
244
16:32 24.01.2024
Пилоты Ил-76 увели самолет в сторону от населенных пунктов Белгородской области — очевидец
0
336
16:12 24.01.2024
ЕС готовит санкции против россиян и компаний из РФ, но не запретит импорт алюминия — FT
0
269
16:00 24.01.2024
Киев показал свое истинное лицо, сбив Ил-76 со своими гражданами — МО РФ
0
291
15:32 24.01.2024
Власти Украины в отчаянии из-за неудач в конфликте и усталости союзников — СМИ
0
317
15:20 24.01.2024
Герман Греф: искусственный интеллект будет развиваться вместе с человеком
0
309
15:12 24.01.2024
Президент Чада назвал визит в РФ историческим
0
286

Возврат к списку