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Финские компании не вернутся в Россию в ближайшее время — глава МИД Финляндии

12:32 25.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что финские компании не вернутся в Россию в ближайшем будущем.

«По сравнению с другими странами, например, Германией, Грецией, Италией и Австрией, финские компании имеют гораздо меньше связей с российской экономикой. Конца войне на Украине не предвидится, и финские компании не вернутся в Россию для ведения бизнеса ни в следующем месяце, ни в следующем году», — сказала Валтонен в интервью редакционному объединению RND, отвечая на вопрос могут ли финские компании вернуться в РФ через несколько лет. «Кто знает, что будет через несколько лет. Но финские компании, вероятно, не будут первыми, кто снова вернется в Россию», — подчеркнула министр.

В то же время Валтонен вновь указала, что Финляндия расценивает несанкционированное прибытие мигрантов через свою восточную границу как враждебное действие России, нацеленное в том числе на Евросоюз и НАТО. По ее словам, из-за этого Финляндии «пришлось закрыть всю границу с РФ». «Нам нужны новые правовые решения, особенно на европейском уровне», — добавила она.

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