Французские фермеры принялись останавливать грузовики с иностранными номерами

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники фермерских протестов во Франции начали останавливать грузовики с иностранными номерами и выгружать из них продукты, произведенные за пределами республики. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В частности, несколько грузовиков были остановлены на трассе A7 близ коммуны Монтелимар в департаменте Овернь-Рона-Альпы. По словам участников акции, большая часть овощей и фруктов была передана благотворительной ассоциации «Рестораны сердца», которая оказывает жителям страны продовольственную помощь. Остальные товары были свалены посреди дороги или сожжены.

«Мы не хотим больше видеть иностранные продукты, которые производятся не в таких условиях, какие навязаны нам. Все эти продукты могут производиться во Франции, но это ограничивается большим числом норм», — заявил один из фермеров в эфире телеканала.

Крупнейший во Франции профсоюз сельскохозяйственных работников 24 января опубликовал список требований протестующих к властям. Они, в частности, требуют «немедленных ответов по оплате труда» и финансовой помощи для отдельных секторов, находящихся в кризисной ситуации. Также они выступают за начало работы над ослаблением регулирования отрасли и сокращением числа нормативов, которые, по их мнению, угрожают продовольственной безопасности страны. В четверг утром фермеры продолжают блокировать отдельные полосы и целые направления на автомагистралях преимущественно на юге страны. Они также открывают шлагбаумы на платных дорогах и закрывают мешками камеры контроля скорости. Глава FNSEA Арно Руссо заявлял во вторник вечером, что до конца недели ассоциация рассчитывает распространить демонстрации на все департаменты республики.