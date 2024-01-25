Движение «Исламское сопротивление Ирака» заявило об атаке на порт Ашдод

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» объявило о совершении нападения на израильский порт Ашдод. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, атака была совершена с помощью беспилотников.

Израильские власти пока не комментировали информацию об инциденте.