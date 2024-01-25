0
0
58
НОВОСТИ

Россия ускоренными темпами наращивает экспорт газа в Китай по «Силе Сибири» — Новак

13:20 25.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия ускоренными темпами наращивает экспорт газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».

«Продолжается переориентация экспорта российского газа на новые рынки с акцентом на укрепление сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Ускоренными темпами наращиваем экспорт газа в Китай по трубопроводу „Сила Сибири“, реализуется проект дальневосточного маршрута мощностью 10 млрд куб. м газа в год, а также прорабатывается проект газопровода „Сила Сибири 2“ через Монголию мощностью 50 млрд куб. м газа в год», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 25.01.2024
В РПЦ планируют в четыре раза увеличить число военных священников
0
8
13:05 25.01.2024
Движение «Исламское сопротивление Ирака» заявило об атаке на порт Ашдод
0
82
13:00 25.01.2024
Французские фермеры принялись останавливать грузовики с иностранными номерами
0
84
12:32 25.01.2024
Финские компании не вернутся в Россию в ближайшее время — глава МИД Финляндии
0
131
12:20 25.01.2024
Участники группы «Би-2» задержаны в Таиланде за выступления без разрешения на работу
0
142
12:05 25.01.2024
На административной границе Крыма и Херсонской области введен особый режим пропуска
0
174
12:00 25.01.2024
СК Белоруссии обвинил 20 человек в заговоре с целью захвата власти
0
196
11:32 25.01.2024
Трамп убеждает республиканцев отвергнуть сделку по границе и помощи Киеву — USA Today
0
228
11:20 25.01.2024
Дальнейшие перспективы обмена пленными между РФ и Украиной пока непонятны — Песков
0
220
11:05 25.01.2024
Три человека пострадали, один погиб при взрыве на насосной станции в Оренбургской области
0
234

Возврат к списку