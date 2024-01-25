Россия ускоренными темпами наращивает экспорт газа в Китай по «Силе Сибири» — Новак

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия ускоренными темпами наращивает экспорт газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».

«Продолжается переориентация экспорта российского газа на новые рынки с акцентом на укрепление сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Ускоренными темпами наращиваем экспорт газа в Китай по трубопроводу „Сила Сибири“, реализуется проект дальневосточного маршрута мощностью 10 млрд куб. м газа в год, а также прорабатывается проект газопровода „Сила Сибири 2“ через Монголию мощностью 50 млрд куб. м газа в год», — сказал он.