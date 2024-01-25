Россия ускоренными темпами наращивает экспорт газа в Китай по «Силе Сибири» — Новак
13:20 25.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия ускоренными темпами наращивает экспорт газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».
«Продолжается переориентация экспорта российского газа на новые рынки с акцентом на укрепление сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Ускоренными темпами наращиваем экспорт газа в Китай по трубопроводу „Сила Сибири“, реализуется проект дальневосточного маршрута мощностью 10 млрд куб. м газа в год, а также прорабатывается проект газопровода „Сила Сибири 2“ через Монголию мощностью 50 млрд куб. м газа в год», — сказал он.
НОВОСТИ
- 13:32 25.01.2024
- В РПЦ планируют в четыре раза увеличить число военных священников
- 13:05 25.01.2024
- Движение «Исламское сопротивление Ирака» заявило об атаке на порт Ашдод
- 13:00 25.01.2024
- Французские фермеры принялись останавливать грузовики с иностранными номерами
- 12:32 25.01.2024
- Финские компании не вернутся в Россию в ближайшее время — глава МИД Финляндии
- 12:20 25.01.2024
- Участники группы «Би-2» задержаны в Таиланде за выступления без разрешения на работу
- 12:05 25.01.2024
- На административной границе Крыма и Херсонской области введен особый режим пропуска
- 12:00 25.01.2024
- СК Белоруссии обвинил 20 человек в заговоре с целью захвата власти
- 11:32 25.01.2024
- Трамп убеждает республиканцев отвергнуть сделку по границе и помощи Киеву — USA Today
- 11:20 25.01.2024
- Дальнейшие перспективы обмена пленными между РФ и Украиной пока непонятны — Песков
- 11:05 25.01.2024
- Три человека пострадали, один погиб при взрыве на насосной станции в Оренбургской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать