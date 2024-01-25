В РПЦ планируют в четыре раза увеличить число военных священников
13:32 25.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Русская православная церковь (РПЦ) планирует увеличить в четыре раза число военных священников в РФ после определения их правового статуса, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
«В настоящее время на должностях помощников командиров с верующими военнослужащими трудится 281 священнослужитель РПЦ, и в том числе 33 из них — [это] помощники начальников высших учебных заведений. Есть и вакантные должности <…>. Как только будет определен правовой статус военных священников, новый правовой статус, мы приступим к решению вопроса о четырехкратном увеличении их численности», — сказал он, выступая на пленарном заседании конференции «Священная война: преображение России».
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