Израиль разрушил около 40% строений в Газе вдоль ее границы для создания буферной зоны - WSJ
14:00 25.01.2024 Источник: Интерфакс
Израиль, создающий буферную зону для безопасности в секторе Газа вдоль ее границы, снес почти 40% строений в этих районах, сообщает в четверг The Wall Street Journal.
"Согласно исследованиям профессора Еврейского университета в Иерусалиме Ади Бен Нуна, который изучает с начала войны спутниковые снимки, в некоторых районах работы сильно продвинулись. Он сказал, что израильские военные, судя по всему, уничтожили 1 тыс. 72 из 2 тыс. 824 построек в 1 км или меньше от границы. Большинство из строений - жилые", - отмечает издание.
Наибольших результатов военные добились на юге сектора Газа в районе города Хан-Юнис, где больше месяца идут бои: здесь в пределах 1 км от границы демонтировали 704 из 1 тыс. 48 строений.
По данным газеты, израильские власти соглашались с тем, что формируемая зона может быть временной. Но они не уточняли ни сроки ее существования, ни ее площадь и другие детали. Бывший представитель израильских властей, знакомый с планами, пояснил изданию, что, хотя некоторые секции будут в ширину 1 км, параметры других секций могут отличаться в зависимости от ландшафта и застройки.
Однако аналитики полагают, что буферная зона не предотвратит запуски ракет и БПЛА по Израилю. В то же время израильские военные будут иметь расчищенный сектор для стрельбы по тем, кто попробует приблизиться к границе.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать