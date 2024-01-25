Израиль разрушил около 40% строений в Газе вдоль ее границы для создания буферной зоны - WSJ

14:00 Источник: Интерфакс

Израиль, создающий буферную зону для безопасности в секторе Газа вдоль ее границы, снес почти 40% строений в этих районах, сообщает в четверг The Wall Street Journal.

"Согласно исследованиям профессора Еврейского университета в Иерусалиме Ади Бен Нуна, который изучает с начала войны спутниковые снимки, в некоторых районах работы сильно продвинулись. Он сказал, что израильские военные, судя по всему, уничтожили 1 тыс. 72 из 2 тыс. 824 построек в 1 км или меньше от границы. Большинство из строений - жилые", - отмечает издание.

Наибольших результатов военные добились на юге сектора Газа в районе города Хан-Юнис, где больше месяца идут бои: здесь в пределах 1 км от границы демонтировали 704 из 1 тыс. 48 строений.

По данным газеты, израильские власти соглашались с тем, что формируемая зона может быть временной. Но они не уточняли ни сроки ее существования, ни ее площадь и другие детали. Бывший представитель израильских властей, знакомый с планами, пояснил изданию, что, хотя некоторые секции будут в ширину 1 км, параметры других секций могут отличаться в зависимости от ландшафта и застройки.

Однако аналитики полагают, что буферная зона не предотвратит запуски ракет и БПЛА по Израилю. В то же время израильские военные будут иметь расчищенный сектор для стрельбы по тем, кто попробует приблизиться к границе.