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НОВОСТИ

Сбер: Льготная ипотека стала убыточной для банков

13:30 25.01.2024

Большие объемы выдачи льготной ипотеки, которые сегодня достигают 75% в общем объеме выдач, вкупе с повышением ключевой ставки Центробанком и другими факторами делают госипотеку убыточной для банков. Об этом заявил первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев в интервью «РБК Недвижимость».

«Изменились требования по первоначальному взносу, изменился размер возмещения со стороны государства банкам их доходов. Еще появились надбавки к коэффициентам риска со стороны ЦБ для банков, которые эту ипотеку предоставляют. Все это привело к тому, что для нас ипотека по госпрограммам стала фактически убыточной», – сказал он.

При этом Царев подчеркнул, что Сбер продолжит выдавать льготные кредиты по госпрограммам, так как в банке прекрасно понимают их важность. «Мы осознаем свою степень ответственности и значимости этого продукта и для клиентов, и для застройщиков, и для государства», – подчеркнул он.

Однако без субсидирования банков государством по этим программам рынок не сбалансируется, и вся система кредитования окажется под угрозой. «Я считаю, что в конечном итоге мы придем к какому-то балансу с точки зрения нахождения ценовых условий. В текущем режиме без какого-то субсидирования либо возвращения назад финансирования части расходов банков со стороны государства к балансу мы все равно не придем», – полагает Царев.

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