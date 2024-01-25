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НОВОСТИ

На месте крушения Ил-76 под Белгородом найдены фрагменты, предположительно, ракеты

15:12 25.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Элементы, предположительно, зенитной управляемой ракеты, поразившей Ил-76, обнаружили на месте крушения в Белгородской области. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«В настоящее время ведется поиск любых фрагментов самолета, металлических конструкций на большой территории. На земле найдены элементы, подтверждающие внешнее воздействие на самолет. Они будут направлены на экспертизу», — сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что военные, следователи и криминалисты ведут поиск металлических конструкций, которые тщательно собираются и анализируются.

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