На месте крушения Ил-76 под Белгородом найдены фрагменты, предположительно, ракеты
15:12 25.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Элементы, предположительно, зенитной управляемой ракеты, поразившей Ил-76, обнаружили на месте крушения в Белгородской области. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
«В настоящее время ведется поиск любых фрагментов самолета, металлических конструкций на большой территории. На земле найдены элементы, подтверждающие внешнее воздействие на самолет. Они будут направлены на экспертизу», — сказал собеседник агентства.
Он также сообщил, что военные, следователи и криминалисты ведут поиск металлических конструкций, которые тщательно собираются и анализируются.
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