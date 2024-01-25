ГД признает стрим совершения преступления отягчающим обстоятельством

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который предлагает считать онлайн-трансляцию совершения преступления отягчающим обстоятельством по ряду статей Уголовного кодекса РФ.

Госдума также приняла в первом чтении законопроект о введении административных штрафов до 700 тыс. рублей за незаконное распространение в интернете фото- и видеоматериалов с демонстрацией жестокости, в том числе за так называемые треш-стримы.

