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НОВОСТИ

ГД признает стрим совершения преступления отягчающим обстоятельством

15:32 25.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который предлагает считать онлайн-трансляцию совершения преступления отягчающим обстоятельством по ряду статей Уголовного кодекса РФ.

Госдума также приняла в первом чтении законопроект о введении административных штрафов до 700 тыс. рублей за незаконное распространение в интернете фото- и видеоматериалов с демонстрацией жестокости, в том числе за так называемые треш-стримы.

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