ЕС рассуждениями о войне с РФ отвлекает внимание от своих проблем — Песков
16:00 25.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейские политики, рассуждая о возможном вооруженном конфликте с РФ, отвлекают внимание жителей своих стран от проблем с экономикой. Такую оценку дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив также, что европейцы склонны к поиску внешнего врага.
«Всегда надо искать внешнего врага — европейцы всегда тяготеют к тому, — сказал Песков журналистам. — Для них, конечно же, давним врагом являемся мы. И сейчас, когда начинаются экономические проблемы, когда налогоплательщики спрашивают, на что они (руководство ЕС — прим. ТАСС) потратили десятки или сотни миллионов евро, вместо того чтобы вкладывать их в экономику ЕС, когда начинает терять конкурентоспособность европейская экономика, нужно как-то отвлекать внимание своих граждан».
По словам Пескова, в данном случае на щит поднимается тема гипотетического конфликта с РФ.
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