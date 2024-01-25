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ЕС рассуждениями о войне с РФ отвлекает внимание от своих проблем — Песков

16:00 25.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские политики, рассуждая о возможном вооруженном конфликте с РФ, отвлекают внимание жителей своих стран от проблем с экономикой. Такую оценку дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив также, что европейцы склонны к поиску внешнего врага.

«Всегда надо искать внешнего врага — европейцы всегда тяготеют к тому, — сказал Песков журналистам. — Для них, конечно же, давним врагом являемся мы. И сейчас, когда начинаются экономические проблемы, когда налогоплательщики спрашивают, на что они (руководство ЕС — прим. ТАСС) потратили десятки или сотни миллионов евро, вместо того чтобы вкладывать их в экономику ЕС, когда начинает терять конкурентоспособность европейская экономика, нужно как-то отвлекать внимание своих граждан».

По словам Пескова, в данном случае на щит поднимается тема гипотетического конфликта с РФ.

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