0
0
125
НОВОСТИ

Госдума изменила подсудность дел о признании материалов экстремистскими

17:12 25.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла закон, который относит дела о признании информационных материалов экстремистскими к подсудности верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения и судов автономных областей или округов.

Соответствующее изменения вносятся в Кодекс административного судопроизводства (КАС) РФ. Административное исковое заявление о признании информационных материалов экстремистскими можно будет подать в верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа по месту обнаружения, распространения данных материалов или по адресу организации, осуществляющей их производство. Сейчас оно подается в районный суд по месту обнаружения, распространения данных материалов или по адресу организации, осуществляющей их производство.

Также устанавливается, что суды смогут привлекать к участию в деле правообладателей, издателей, авторов произведений и (или) перевода соответствующих материалов, если эти лица известны. Если подан административный иск о признании издания религиозного характера экстремистским, суд будет вызывать в судебное заседание специалиста, обладающего специальными знаниями по соответствующей религии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 25.01.2024
Венгрия поможет Молдавии быстро провести переговоры о вступлении в ЕС — Орбан
0
47
17:32 25.01.2024
Азербайджан рассматривает процедуры выхода из Совета Европы
0
106
17:00 25.01.2024
Разницы в статусе новых дипломов и дипломов бакалавров не будет — Путин
0
156
16:32 25.01.2024
ВСУ за сутки потеряли на донецком направлении до 310 военных и 4 танка — МО РФ
0
179
16:12 25.01.2024
Суд приговорил экс-сенатора Шпигеля к 11 годам колонии за взятки
0
196
16:06 25.01.2024
Собянин принял решение о создании в колледжах более 10 тыс. дополнительных мест для москвичей
0
201
16:00 25.01.2024
ЕС рассуждениями о войне с РФ отвлекает внимание от своих проблем — Песков
0
209
15:32 25.01.2024
ГД признает стрим совершения преступления отягчающим обстоятельством
0
257
15:12 25.01.2024
На месте крушения Ил-76 под Белгородом найдены фрагменты, предположительно, ракеты
0
291
15:00 25.01.2024
ЕС планирует удвоить производство электроэнергии к 2050 году — Bloomberg
0
268

Возврат к списку