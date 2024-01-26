Армия Израиля сообщила об интенсивных боях в центре Хан-Юниса на юге сектора Газа

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведут «интенсивные бои» с радикалами в центральной части города Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Интенсивные бои в центре Хан-Юниса. Истребители ВВС Израиля нанесли удары по десяткам террористических объектов, включая оперативные штабы, склады оружия, наблюдательные посты, используемые террористами ХАМАС», — говорится в сообщении. Военные отметили, что в этом районе «пять террористов были уничтожены ударом с воздуха при входе на военный объект ХАМАС», еще по «четырем террористам, обстрелявшим войска противотанковыми ракетами, нанесли удары истребитель и БПЛА», а «в другом инциденте при помощи танкового и снайперского огня были уничтожены шесть террористов, представлявших угрозу для военнослужащих».

В пресс-службе также сообщили, что «на севере сектора Газа ВВС и сухопутные подразделения ЦАХАЛа осуществили совместные операции по [ликвидации] террористической инфраструктуры ХАМАС», в ходе которых «истребители нанесли удары по зданию, начиненному взрывчаткой, а также по военному объекту, противотанковому посту и шахте туннеля» радикалов. Кроме того, «ночью ВМС ЦАХАЛа нанесли удары по ряду террористических объектов и оказали огневую поддержку войскам вдоль побережья сектора Газа», добавили военные.