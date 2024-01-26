Украина по требованию Запада отменяет выплаты внутренним переселенцам
12:05 26.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Украины с марта 2024 года отменит выплаты на проживание ряду категорий внутренне перемещенных лиц в связи с требованиями западных партнеров. Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.
«У нас уменьшается доходная часть бюджета. Мы напрямую привязаны к решениям наших партнеров. Партнеры предъявляют требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации. Речь идет о том, что по международным стандартам два года достаточно для того, чтобы адаптироваться», — цитирует агентство РБК-Украина Верещук.
Она сообщила, что в 2023 году на выплаты внутренне перемещенным лицам из бюджета было направлено 73 млрд гривен ($1,9 млрд). В 2024 году правительство планирует уменьшить эту сумму до 57 млрд гривен ($1,5 млрд). По данным вице-премьера, на Украине около 4,9 млн человек считаются внутренними переселенцами. Из них 2,5 млн ежемесячно получают выплаты.
Ежемесячная компенсация оплаты проживания внутренним переселенцам составляет 2 тыс. гривен ($52,9), детям и инвалидам — 3 тыс. ($79,4). По решению правительства помощь всем перемещенным лицам, получающим ее с 1 августа 2023 года, будет продлена до конца февраля 2024 года, после 1 марта компенсацию продолжат получать только пенсионеры и некоторые льготные категории.
На 2024 год на Украине запланирован дефицит бюджета $43,9 млрд. При этом большую часть дефицита власти страны рассчитывают покрыть за счет помощи западных союзников.
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