0
0
37
НОВОСТИ

Вышел из строя один из двух энергокабелей между Эстонией и Финляндией

12:20 26.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из двух энергетических кабелей системы EstLink 2, соединяющей Эстонию с Финляндией, вышел из строя. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

«В ночь на пятницу обнаружен сбой в работе энергетического кабеля EstLink 2. Специалисты пытаются установить причину неполадок», — говорится в сообщении.

Утверждается, что надежность электроснабжения Эстонии обеспечена, угрозы перебоев нет. Для компенсации потока эстонский оператор использует имеющиеся в регионе резервные мощности.

Протяженность EstLink 2 составляет более 170 км, из которых около 147 км проложены под водой вдоль северной части Финского залива.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 26.01.2024
МАГАТЭ заявило о «реальной угрозе» большой ядерной аварии на ЗАЭС
0
12
12:05 26.01.2024
Украина по требованию Запада отменяет выплаты внутренним переселенцам
0
84
12:00 26.01.2024
Армия Израиля сообщила об интенсивных боях в центре Хан-Юниса на юге сектора Газа
0
84
11:32 26.01.2024
Путин поручил создать морскую биостанцию на полуострове Крильон
0
138
11:20 26.01.2024
ЕС может лишить Венгрию права голоса, если она продолжит блокировать помощь Украине — Politico
0
150
11:05 26.01.2024
Ответный удар Пакистана по территории Ирана стал сигналом для Индии — премьер Пакистана
0
167
11:00 26.01.2024
Переговоры о заложниках в тупике из-за отказа Израиля от постоянного прекращения огня — FT
0
165
10:32 26.01.2024
Двое россиян задержаны за передачу Киеву данных о частях ВС РФ
0
202
10:20 26.01.2024
В США впервые казнили человека с помощью чистого азота
0
254
10:05 26.01.2024
Губернаторы 25 штатов обвинили Байдена в нежелании защищать американскую границу
0
247

Возврат к списку