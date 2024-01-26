Вышел из строя один из двух энергокабелей между Эстонией и Финляндией
12:20 26.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один из двух энергетических кабелей системы EstLink 2, соединяющей Эстонию с Финляндией, вышел из строя. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.
«В ночь на пятницу обнаружен сбой в работе энергетического кабеля EstLink 2. Специалисты пытаются установить причину неполадок», — говорится в сообщении.
Утверждается, что надежность электроснабжения Эстонии обеспечена, угрозы перебоев нет. Для компенсации потока эстонский оператор использует имеющиеся в регионе резервные мощности.
Протяженность EstLink 2 составляет более 170 км, из которых около 147 км проложены под водой вдоль северной части Финского залива.
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