МАГАТЭ заявило о «реальной угрозе» большой ядерной аварии на ЗАЭС
12:32 26.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил 25 января на заседании Совета Безопасности ООН о «реальной угрозе» крупной ядерной аварии на Запорожской АЭС.
«Потенциальная угроза крупной ядерной аварии по-прежнему очень реальна», — сказал он.
Гросси указал, что ситуация с безопасностью остается «невероятно шаткой», такая авария имела бы «серьезные радиологические последствия».
«Несмотря на то, что объект не подвергался обстрелам в течение длительного времени, в регионе продолжаются активные военные действия, а иногда и в непосредственной близости от станции. Наши сотрудники сообщают о ракетах, пролетающих недалеко от станции, что ставит под угрозу ее физическую целостность», — отметил Гросси.
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