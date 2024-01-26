Шмыгаль утверждает, что Украина получила от США «гарантии поддержки» по изъятию активов РФ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев получил от Вашингтона все гарантии долгосрочной поддержки, в том числе касающиеся изъятия замороженных российских активов. С таким утверждением выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«У нас есть все гарантии со стороны США относительно долгосрочной поддержки Украины. Например, конфискации российских активов для финансирования восстановления Украины», — сказал он в интервью газете Politico.

Отвечая на вопрос журналиста относительно перспектив в случае прихода к власти в США Дональда Трампа, Шмыгаль отметил, что Киев «активно работает» с администрацией президента Джо Байдена и Конгрессом над предоставлением помощи на 2024 год, и предложил посмотреть, «как будет развиваться ситуация в 2025 году». По мнению Шмыгаля, «любой президент США поддержит борьбу Украины за общие ценности».

Также украинский премьер отметил важность выделения Киеву Евросоюзом 50 млрд евро, перечисление этих средств заблокировала Венгрия. «Эти деньги критически важны для нас», — подчеркнул он.