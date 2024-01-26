0
0
147
НОВОСТИ

Шмыгаль утверждает, что Украина получила от США «гарантии поддержки» по изъятию активов РФ

13:00 26.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев получил от Вашингтона все гарантии долгосрочной поддержки, в том числе касающиеся изъятия замороженных российских активов. С таким утверждением выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«У нас есть все гарантии со стороны США относительно долгосрочной поддержки Украины. Например, конфискации российских активов для финансирования восстановления Украины», — сказал он в интервью газете Politico.

Отвечая на вопрос журналиста относительно перспектив в случае прихода к власти в США Дональда Трампа, Шмыгаль отметил, что Киев «активно работает» с администрацией президента Джо Байдена и Конгрессом над предоставлением помощи на 2024 год, и предложил посмотреть, «как будет развиваться ситуация в 2025 году». По мнению Шмыгаля, «любой президент США поддержит борьбу Украины за общие ценности».

Также украинский премьер отметил важность выделения Киеву Евросоюзом 50 млрд евро, перечисление этих средств заблокировала Венгрия. «Эти деньги критически важны для нас», — подчеркнул он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 26.01.2024
МИД КНР потребовал от США перестать лгать о «космической угрозе» Китая
0
17
13:32 26.01.2024
Шойгу заявил о кратном росте производства основных вооружений и боеприпасов
0
87
13:20 26.01.2024
ЕС намерен произвести более 1,3 млн снарядов калибра 155 мм в год к концу 2024 года
0
107
13:05 26.01.2024
РФ не отказывается от требований нейтральности Украины и ее невступления в НАТО — Песков
0
135
12:32 26.01.2024
МАГАТЭ заявило о «реальной угрозе» большой ядерной аварии на ЗАЭС
0
192
12:20 26.01.2024
Вышел из строя один из двух энергокабелей между Эстонией и Финляндией
0
207
12:05 26.01.2024
Украина по требованию Запада отменяет выплаты внутренним переселенцам
0
215
12:00 26.01.2024
Армия Израиля сообщила об интенсивных боях в центре Хан-Юниса на юге сектора Газа
0
204
11:32 26.01.2024
Путин поручил создать морскую биостанцию на полуострове Крильон
0
248
11:20 26.01.2024
ЕС может лишить Венгрию права голоса, если она продолжит блокировать помощь Украине — Politico
0
236

Возврат к списку