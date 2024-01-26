РФ не отказывается от требований нейтральности Украины и ее невступления в НАТО — Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сообщение агентства Bloomberg о якобы готовности России отказаться от требований к Украине о ее невступлении в НАТО и нейтральном статусе абсолютно не соответствует действительности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, это неверное сообщение, оно абсолютно не соответствует действительности», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.