РФ не отказывается от требований нейтральности Украины и ее невступления в НАТО — Песков
13:05 26.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сообщение агентства Bloomberg о якобы готовности России отказаться от требований к Украине о ее невступлении в НАТО и нейтральном статусе абсолютно не соответствует действительности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, это неверное сообщение, оно абсолютно не соответствует действительности», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
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