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НОВОСТИ

Шойгу заявил о кратном росте производства основных вооружений и боеприпасов

13:32 26.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Модернизация и расширение производственных мощностей предприятий оборонно-промышленного комплекса России позволили в разы нарастить изготовление основных востребованных средств вооружения и боеприпасов в 2023 году, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Сегодня мы подводим итоги поставок в войска в 2023 году вооружения и военной техники, а также строительства объектов инфраструктуры. Благодаря эффективной работе Министерства обороны России и организаций оборонно-промышленного комплекса в разы удалось нарастить изготовление основных востребованных средств вооружения и боеприпасов. В частности, этому способствовали расширение и модернизация производственных мощностей, а также повышение производительности труда. На многих предприятиях введены в эксплуатацию новые цеха, линии, участки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием», — сказал он во вступительном слове на Едином дне приемки военной продукции.

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