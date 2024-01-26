МИД КНР потребовал от США перестать лгать о «космической угрозе» Китая

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти настаивают, чтобы компетентные ведомства Соединенных Штатов перестали распространять ложь о якобы существующей «космической угрозе» со стороны КНР. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

«США уже давно постоянно преподносят свою теорию о китайской космической угрозе, — сообщил он на брифинге, отвечая журналистке, которая попросила прокомментировать обвинения Соединенных Штатов в адрес Китая и России, которые якобы „разрабатывают противоспутниковое оружие и делают это тайно, чтобы избежать осуждения со стороны международного сообщества“. — Мы вновь призываем США прекратить распространять ложные заявления».

Как уточнил официальный представитель, американская сторона клевещет на КНР, чтобы «найти оправдание для собственной военной гегемонии». Ван Вэньбинь отметил, что Вашингтон стремится усилить свою космическую мощь.

«США следует прекратить вести приготовления к войне в космосе, по-настоящему взять на себя должную ответственность», — добавил он.