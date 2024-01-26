Отказ Украины от транзита газа РФ приведет к изменению логистических цепочек — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможный отказ Украины продлевать контракт с РФ на транзит газа приведет к изменению всех логистических цепочек, ведущих в страны ЕС, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Там вопрос, как туда [в европейские страны] будет попадать этот газ. Безусловно, есть существующие маршруты, связанные с Турцией, есть поставки сжиженного газа, столь востребованного сейчас. Есть альтернативные маршруты, но, во-первых, они все уже заблокированы во многом. Конечно, это приведет к изменению всех логистических цепочек», — сказал Песков.