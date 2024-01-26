0
0
92
НОВОСТИ

Рада на пороге кризиса из-за намерения депутатов сложить полномочия, сообщил Арахамия

15:00 26.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада приближается к большому кризису из-за намерения ряда депутатов отказаться от своих мандатов. Об этом сообщил журналистам глава фракции президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

«В парламенте вообще большой кризис приближается. Только у меня во фракции есть 17 заявлений на оставление мандата. То есть у нас уже 401 человек в парламенте, еще одного мы точно отпустим по медицинским обстоятельствам. Будет 400 человек. 226 голосов [минимально необходимых для принятия решений] из 400 очень трудно собирать, честно говоря», — цитирует его издание «Страна».

По его словам, в других фракциях и партиях тоже есть люди, которые хотят уйти. Поэтому было принято решение не отпускать депутатов, за исключением тех, кто вынужден покинуть Раду по состоянию здоровья. «Это необходимо для того, чтобы сохранить парламент легитимным», — пояснил он.

Арахамия также заявил, что, по его мнению, сейчас в парламенте нет единства, ситуация хуже, чем была до февраля 2022 года.

Депутат Рады Ярослав Железняк ранее заявил, что 401 депутат из номинальных 450 — это рекорд по минимальному количеству членов украинского парламента.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 26.01.2024
Кипрский суд отказал в экстрадиции в США россиянина Артура Петрова
0
26
15:12 26.01.2024
18 ракет-носителей запустят в 2024 г. для пополнения группировки Космических войск РФ
0
71
14:32 26.01.2024
Берл Лазар рассказал, что благословил отряды ЦАХАЛ в Газе
0
144
14:12 26.01.2024
Отказ Украины от транзита газа РФ приведет к изменению логистических цепочек — Песков
0
182
14:00 26.01.2024
МИД КНР потребовал от США перестать лгать о «космической угрозе» Китая
0
175
13:32 26.01.2024
Шойгу заявил о кратном росте производства основных вооружений и боеприпасов
0
212
13:20 26.01.2024
ЕС намерен произвести более 1,3 млн снарядов калибра 155 мм в год к концу 2024 года
0
198
13:05 26.01.2024
РФ не отказывается от требований нейтральности Украины и ее невступления в НАТО — Песков
0
232
13:00 26.01.2024
Шмыгаль утверждает, что Украина получила от США «гарантии поддержки» по изъятию активов РФ
0
245
12:32 26.01.2024
МАГАТЭ заявило о «реальной угрозе» большой ядерной аварии на ЗАЭС
0
277

Возврат к списку