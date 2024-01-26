Рада на пороге кризиса из-за намерения депутатов сложить полномочия, сообщил Арахамия

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада приближается к большому кризису из-за намерения ряда депутатов отказаться от своих мандатов. Об этом сообщил журналистам глава фракции президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

«В парламенте вообще большой кризис приближается. Только у меня во фракции есть 17 заявлений на оставление мандата. То есть у нас уже 401 человек в парламенте, еще одного мы точно отпустим по медицинским обстоятельствам. Будет 400 человек. 226 голосов [минимально необходимых для принятия решений] из 400 очень трудно собирать, честно говоря», — цитирует его издание «Страна».

По его словам, в других фракциях и партиях тоже есть люди, которые хотят уйти. Поэтому было принято решение не отпускать депутатов, за исключением тех, кто вынужден покинуть Раду по состоянию здоровья. «Это необходимо для того, чтобы сохранить парламент легитимным», — пояснил он.

Арахамия также заявил, что, по его мнению, сейчас в парламенте нет единства, ситуация хуже, чем была до февраля 2022 года.

Депутат Рады Ярослав Железняк ранее заявил, что 401 депутат из номинальных 450 — это рекорд по минимальному количеству членов украинского парламента.