18 ракет-носителей запустят в 2024 г. для пополнения группировки Космических войск РФ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

18 пусков ракет-носителей запланировано в 2024 году в интересах пополнения спутниковой группировки Космических войск РФ, сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко выступая с докладом на Едином дне приемки военной продукции.

«Продолжает интенсивно пополняться спутниковая группировка космических войск. В рамках выполнения программы запусков в 2023 году в интересах Минобороны России выполнено 7 пусков ракет-носителей семейства „Союз“ с выводом на орбиту космических аппаратов систем картографического зондирования земли, обнаружения и геолокации. Планом на текущий год спланировано проведение 18 пусков ракет-носителей», — сказал он.