Суд ООН постановил, что Израиль должен принять все меры для предотвращения геноцида
16:00 26.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный суд ООН постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Об этом заявила председатель суда Джоан Донохью, оглашая решение по иску ЮАР к Израилю о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
«Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения всех действий, подпадающих под конвенцию о геноциде», — отметила она.
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