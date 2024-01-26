Суд ООН постановил, что Израиль должен принять все меры для предотвращения геноцида

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный суд ООН постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Об этом заявила председатель суда Джоан Донохью, оглашая решение по иску ЮАР к Израилю о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

«Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения всех действий, подпадающих под конвенцию о геноциде», — отметила она.