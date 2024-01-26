Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о нападении на судно у побережья Йемена.

«UKMTO получил сообщение об инциденте, произошедшем в 60 морских милях к юго-западу от Адена. Власти выясняют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности», — говорится в сообщении, которое помечено как «нападение».

Других подробностей пока не приводится.