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НОВОСТИ

Власти ФРГ не подтвердили планы обмена ракетами с партнерами для их передачи ВСУ

16:32 26.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Германии не подтвердило сообщения об обсуждении с Великобританией и другими странами — партнерами по НАТО так называемого кругового обмена дальнобойными крылатыми ракетами, в рамках которого Берлин передаст Лондону Taurus, а Киев получит взамен британские системы Storm Shadow. Об этом заявила на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.

«Нет, я не могу это подтвердить», — сказала Хофман, отвечая на соответствующий вопрос.

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