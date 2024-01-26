Власти ФРГ не подтвердили планы обмена ракетами с партнерами для их передачи ВСУ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Германии не подтвердило сообщения об обсуждении с Великобританией и другими странами — партнерами по НАТО так называемого кругового обмена дальнобойными крылатыми ракетами, в рамках которого Берлин передаст Лондону Taurus, а Киев получит взамен британские системы Storm Shadow. Об этом заявила на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.

«Нет, я не могу это подтвердить», — сказала Хофман, отвечая на соответствующий вопрос.