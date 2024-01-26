ЗРК, из которого был поражен российский Ил-76, располагался в Харьковской области

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет России установил, что зенитно-ракетное вооружение, из которого над территорией Белгородской области был поражен Ил-76, располагалось в селе Липцы Харьковской области. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

«С помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства, а также следствием установлено, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в селе Липцы Харьковской области», — говорится в сообщении.

Следователи также приобщили к материалам уголовного дела документы погибших в катастрофе украинских военнослужащих, подтверждающие их личности, а также сопроводительные документы ФСИН России.