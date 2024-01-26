0
0
19
НОВОСТИ

ЗРК, из которого был поражен российский Ил-76, располагался в Харьковской области

17:00 26.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет России установил, что зенитно-ракетное вооружение, из которого над территорией Белгородской области был поражен Ил-76, располагалось в селе Липцы Харьковской области. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

«С помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства, а также следствием установлено, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в селе Липцы Харьковской области», — говорится в сообщении.

Следователи также приобщили к материалам уголовного дела документы погибших в катастрофе украинских военнослужащих, подтверждающие их личности, а также сопроводительные документы ФСИН России.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 26.01.2024
Израиль защищает себя и ведет войну против ХАМАС — Нетаньяху, комментируя решение суда ООН
0
11
17:08 26.01.2024
GigaChat от Сбера обогнал ChatGPT по качеству ответов на русском и английском языках
0
9
16:32 26.01.2024
Власти ФРГ не подтвердили планы обмена ракетами с партнерами для их передачи ВСУ
0
104
16:12 26.01.2024
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена
0
149
16:00 26.01.2024
Суд ООН постановил, что Израиль должен принять все меры для предотвращения геноцида
0
148
15:32 26.01.2024
Кипрский суд отказал в экстрадиции в США россиянина Артура Петрова
0
195
15:12 26.01.2024
18 ракет-носителей запустят в 2024 г. для пополнения группировки Космических войск РФ
0
188
15:00 26.01.2024
Рада на пороге кризиса из-за намерения депутатов сложить полномочия, сообщил Арахамия
0
239
14:32 26.01.2024
Берл Лазар рассказал, что благословил отряды ЦАХАЛ в Газе
0
244
14:12 26.01.2024
Отказ Украины от транзита газа РФ приведет к изменению логистических цепочек — Песков
0
285

Возврат к списку