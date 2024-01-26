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Израиль защищает себя и ведет войну против ХАМАС — Нетаньяху, комментируя решение суда ООН

17:12 26.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль защищает себя, а также ведет войну против радикалов ХАМАС, а не гражданского населения в секторе Газа. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя решение Международного суда ООН по предупредительным мерам в рамках иска ЮАР.

«Приверженность Израиля международному праву непоколебима. Столь же непоколебимо и наше [Израиля] священное обязательство продолжать защищать нашу страну и наш народ. Наша война ведется против террористов ХАМАС, а не против палестинского гражданского населения», — сказал Нетаньяху в видеообращении, которое распространила его канцелярия.

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