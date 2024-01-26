0
0
104
НОВОСТИ

МВД РФ предлагает лишать прав на 1,5 года за повторную езду без номеров

17:40 26.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России предлагает лишать водителей водительских прав на срок до 1,5 года за повторную езду без номерных знаков. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона, который подготовило ведомство.

«Законопроектом вводится повышенная административная ответственность за повторное совершение остальных административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 12.2 КоАП (управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, <…> с видоизмененными [госномерами] или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть), в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет», — говорится в документе.

В настоящее время статья влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:25 26.01.2024
Из-за отмены льгот германские фермеры вновь вышли на акции протеста
0
53
17:12 26.01.2024
Израиль защищает себя и ведет войну против ХАМАС — Нетаньяху, комментируя решение суда ООН
0
178
17:08 26.01.2024
GigaChat от Сбера обогнал ChatGPT по качеству ответов на русском и английском языках
0
182
17:00 26.01.2024
ЗРК, из которого был поражен российский Ил-76, располагался в Харьковской области
0
188
16:32 26.01.2024
Власти ФРГ не подтвердили планы обмена ракетами с партнерами для их передачи ВСУ
0
208
16:12 26.01.2024
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена
0
268
16:00 26.01.2024
Суд ООН постановил, что Израиль должен принять все меры для предотвращения геноцида
0
260
15:32 26.01.2024
Кипрский суд отказал в экстрадиции в США россиянина Артура Петрова
0
289
15:12 26.01.2024
18 ракет-носителей запустят в 2024 г. для пополнения группировки Космических войск РФ
0
261
15:00 26.01.2024
Рада на пороге кризиса из-за намерения депутатов сложить полномочия, сообщил Арахамия
0
319

Возврат к списку