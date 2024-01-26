МВД РФ предлагает лишать прав на 1,5 года за повторную езду без номеров

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России предлагает лишать водителей водительских прав на срок до 1,5 года за повторную езду без номерных знаков. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона, который подготовило ведомство.

«Законопроектом вводится повышенная административная ответственность за повторное совершение остальных административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 12.2 КоАП (управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, <…> с видоизмененными [госномерами] или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть), в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет», — говорится в документе.

В настоящее время статья влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.