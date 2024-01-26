МВД РФ предлагает лишать прав на 1,5 года за повторную езду без номеров
17:40 26.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МВД России предлагает лишать водителей водительских прав на срок до 1,5 года за повторную езду без номерных знаков. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона, который подготовило ведомство.
«Законопроектом вводится повышенная административная ответственность за повторное совершение остальных административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 12.2 КоАП (управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, <…> с видоизмененными [госномерами] или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть), в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет», — говорится в документе.
В настоящее время статья влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
НОВОСТИ
- 18:25 26.01.2024
- Из-за отмены льгот германские фермеры вновь вышли на акции протеста
- 17:12 26.01.2024
- Израиль защищает себя и ведет войну против ХАМАС — Нетаньяху, комментируя решение суда ООН
- 17:08 26.01.2024
- GigaChat от Сбера обогнал ChatGPT по качеству ответов на русском и английском языках
- 17:00 26.01.2024
- ЗРК, из которого был поражен российский Ил-76, располагался в Харьковской области
- 16:32 26.01.2024
- Власти ФРГ не подтвердили планы обмена ракетами с партнерами для их передачи ВСУ
- 16:12 26.01.2024
- Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена
- 16:00 26.01.2024
- Суд ООН постановил, что Израиль должен принять все меры для предотвращения геноцида
- 15:32 26.01.2024
- Кипрский суд отказал в экстрадиции в США россиянина Артура Петрова
- 15:12 26.01.2024
- 18 ракет-носителей запустят в 2024 г. для пополнения группировки Космических войск РФ
- 15:00 26.01.2024
- Рада на пороге кризиса из-за намерения депутатов сложить полномочия, сообщил Арахамия
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать