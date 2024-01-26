0
0
0
НОВОСТИ

Из-за отмены льгот германские фермеры вновь вышли на акции протеста

18:25 26.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германские фермеры вновь провели акции протеста в Берлине в знак недовольства отменой льгот. Как пишет агентство DPA, в демонстрациях участвуют около 300 человек, задействованы 250 единиц сельскохозяйственной техники.

Акции организованы возле штаб-квартир трех политических сил — «зеленых», Свободной демократической партии и Социал-демократической партии Германии. «Протесты, которые прошли на той неделе, показали, что наши коллеги сплочены и что точка кипения достигнута», — заявил глава Объединения фермеров федеральной земли Бранденбург Хенрик Вендорф.

Правительство Германии ранее было вынуждено изыскивать статьи экономии бюджетных средств на 2024 год. Это стало необходимым после вердикта Федерального конституционного суда, который запретил тратить из бюджета 60 млрд евро. Ряд статей экономии коснулся фермеров, которых собирались лишить скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам германского Минфина, эта мера помогла бы сэкономить для бюджета 480 млн евро ежегодно.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 26.01.2024
МВД РФ предлагает лишать прав на 1,5 года за повторную езду без номеров
0
137
17:12 26.01.2024
Израиль защищает себя и ведет войну против ХАМАС — Нетаньяху, комментируя решение суда ООН
0
185
17:08 26.01.2024
GigaChat от Сбера обогнал ChatGPT по качеству ответов на русском и английском языках
0
189
17:00 26.01.2024
ЗРК, из которого был поражен российский Ил-76, располагался в Харьковской области
0
193
16:32 26.01.2024
Власти ФРГ не подтвердили планы обмена ракетами с партнерами для их передачи ВСУ
0
211
16:12 26.01.2024
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена
0
273
16:00 26.01.2024
Суд ООН постановил, что Израиль должен принять все меры для предотвращения геноцида
0
264
15:32 26.01.2024
Кипрский суд отказал в экстрадиции в США россиянина Артура Петрова
0
297
15:12 26.01.2024
18 ракет-носителей запустят в 2024 г. для пополнения группировки Космических войск РФ
0
265
15:00 26.01.2024
Рада на пороге кризиса из-за намерения депутатов сложить полномочия, сообщил Арахамия
0
322

Возврат к списку