Из-за отмены льгот германские фермеры вновь вышли на акции протеста

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германские фермеры вновь провели акции протеста в Берлине в знак недовольства отменой льгот. Как пишет агентство DPA, в демонстрациях участвуют около 300 человек, задействованы 250 единиц сельскохозяйственной техники.



Акции организованы возле штаб-квартир трех политических сил — «зеленых», Свободной демократической партии и Социал-демократической партии Германии. «Протесты, которые прошли на той неделе, показали, что наши коллеги сплочены и что точка кипения достигнута», — заявил глава Объединения фермеров федеральной земли Бранденбург Хенрик Вендорф.



Правительство Германии ранее было вынуждено изыскивать статьи экономии бюджетных средств на 2024 год. Это стало необходимым после вердикта Федерального конституционного суда, который запретил тратить из бюджета 60 млрд евро. Ряд статей экономии коснулся фермеров, которых собирались лишить скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам германского Минфина, эта мера помогла бы сэкономить для бюджета 480 млн евро ежегодно.



