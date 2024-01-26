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Канцлер Австрии считает, что ЕС нуждается в четких правилах для защиты границ от мигрантов

20:35 26.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз нуждается в четких правилах для защиты внешних границ сообщества от притока нелегальных мигрантов, процедуры предоставления убежища для беженцев можно проводить за пределами территории ЕС. Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер в ходе презентации своего плана будущего развития страны.

«Нам нужны четкие правила защиты внешних границ Европы от нелегальной миграции, процедуры предоставления убежища также должны быть возможны в третьих странах. <…> Мы выступаем за четкое разграничение нелегальной миграции и необходимой иммиграции на рынок труда», — отметил австрийский канцлер.

Нехаммер также призвал к предоставлению полных социальных льгот переселенцам лишь через 5 лет легального проживания в стране. Глава правительства также призвал к сохранению национальной культуры, подчеркнув, что ее нельзя отдать в руки «[правых] радикалов или левых мечтателей».

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