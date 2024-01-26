В Минске открылась выставка о преступлениях киевского режима
21:40 26.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В экспозиции, развернутой в филиале Российского государственного социального университета (РГСУ) в белорусской столице, представлены фотосвидетельства, изобличающие злодеяний киевских властей, предоставленные ТАСС и партнерами службы посла по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родиона Мирошника.
«Мы предоставили основную часть контента. Обычно те фотовыставки, которые мы делаем, или для которых мы даем контент, это какие-то радостные события, посвященные каким-то знаменательным датам, выдающимся событиям в истории. Но, к сожалению, в нынешние времена приходится делать и такие довольно печальные выставки. Мы как информационное агентство со 120-летней историей считаем своим долгом освещать все стороны тех или иных событий, явлений, которые происходят в нашей жизни, в России и за ее пределами. И, к сожалению, трагические и печальные страницы тоже необходимо фиксировать, потому то это тоже элемент исторической памяти „, — сказал заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов.
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