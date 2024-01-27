Планы США по Украине нацелены на оборону, а не на возвращение территорий в этом году — WP
08:30 27.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стратегия США по поддержке Украины нацелена не на попытки вернуть контроль над утраченными территориями в 2024 году, а на оборону и укрепление вооруженных сил и экономики. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post.
По словам ее источников, «администрация [президента США Джо] Байдена работает над долгосрочной стратегией поддержки Киева, несмотря на трудности с финансированием в Конгрессе». По сведениям газеты, «эти планы не предполагают значительных приобретений Украины» в том, что касается попыток вернуть контроль над утраченными территориями.
В статье говорится, что Вашингтон разрабатывает «новую стратегию, в которой не будет заостряться внимание на возвращении территории, вместо этого она будет сосредоточена на помощи Украине в отражении новых наступлений России при продвижении к долгосрочной цели — укреплению украинских вооруженных сил и экономики».
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