Физлица смогут не устанавливать кнопки SOS на ввозимые в РФ автомобили до конца 2027 года
08:40 27.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ планирует продлить до конца 2027 года действие упрощенного режима ввоза в Россию автомобилей, который позволяет физлицам не устанавливать кнопки SOS на свои авто. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Минпромторгу РФ.
«Действие упрощенного режима ввоза на территорию России автомобилей, предоставляющий физическим лицам возможность не устанавливать устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), будет продлено до 31 декабря 2027 года. Соответствующее постановление кабмина будет опубликовано в ближайшие дни», — сказал источник.
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