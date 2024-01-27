Наплыв украинских беженцев привел к повышению преступности в Польше - СМИ
08:50 27.01.2024 Источник: Lenta.ru
В Польше повысился уровень преступности из-за наплыва украинских беженцев. Об этом заявила обозреватель издания Rzeczpospolita Гражина Завадка.
Она подчеркнула, что многие из «гостей» чувствуют себя безнаказанно и часто нарушают законы, например, садятся за руль в нетрезвом состоянии. Завадка отметила, что среди иностранцев преступления чаще всего совершали украинцы.
«В Польше находятся 2,5 миллиона граждан Украины. Возможно, они больше и чаще пьют и не обращают внимания на то, в каком состоянии садятся за руль», — также рассказал Мирослав Скурка из Ассоциации украинцев в Польше.
Гражина Завадка, в свою очередь, отметила, что у польской полиции вызывает большое удивление высокий уровень содержания алкоголя в крови. Эксперт по дорожному движению Войцех Пащечны заявил, что «некоторые приезжие чувствуют себя безнаказанно». Он призвал довести до их сведения, что в Польше вождение в нетрезвом виде строго наказывается.
Ранее организатор протеста на границе Польши и Украины Рафал Меклер заявил, что украинцы похожи на избалованных детей, в отношениях с которыми не помогает диалог. Lenta.Ru
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