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Наплыв украинских беженцев привел к повышению преступности в Польше - СМИ

08:50 27.01.2024 Источник: Lenta.ru

В Польше повысился уровень преступности из-за наплыва украинских беженцев. Об этом заявила обозреватель издания Rzeczpospolita Гражина Завадка.

Она подчеркнула, что многие из «гостей» чувствуют себя безнаказанно и часто нарушают законы, например, садятся за руль в нетрезвом состоянии. Завадка отметила, что среди иностранцев преступления чаще всего совершали украинцы.

«В Польше находятся 2,5 миллиона граждан Украины. Возможно, они больше и чаще пьют и не обращают внимания на то, в каком состоянии садятся за руль», — также рассказал Мирослав Скурка из Ассоциации украинцев в Польше.

Гражина Завадка, в свою очередь, отметила, что у польской полиции вызывает большое удивление высокий уровень содержания алкоголя в крови. Эксперт по дорожному движению Войцех Пащечны заявил, что «некоторые приезжие чувствуют себя безнаказанно». Он призвал довести до их сведения, что в Польше вождение в нетрезвом виде строго наказывается.

Ранее организатор протеста на границе Польши и Украины Рафал Меклер заявил, что украинцы похожи на избалованных детей, в отношениях с которыми не помогает диалог.  Lenta.Ru

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