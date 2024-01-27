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Госдеп одобрил возможную продажу Турции самолетов F-16

09:00 27.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент США разрешил возможную продажу Турции истребителей F-16, комплектов модернизации и других систем на $23 млрд. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как говорится в сообщении агентства, американское внешнеполитическое ведомство «одобрило потенциальную продажу правительству Турецкой Республики F-16, модернизацию и связанное с этим оборудование примерно на $23 млрд». Как следует из документа, Анкара ранее запросила разрешение на приобретение у США 40 новых F-16, на модернизацию 79 уже имеющихся, а также на покупку запчастей и различных систем, в том числе навигации и связи. Администрация США уже уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

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