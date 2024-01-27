В ближайшие 3 года в Карабах и Восточный Зангезур приедут жить 100 тыс. человек — посол
09:30 27.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 100 тысяч человек приедут жить в Карабах и Восточный Зангезур в ближайшие три года, возвращение вынужденных переселенцев реализуется в рамках государственной программы. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы.
«В рамках реализации Первой государственной программы „Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики“ осуществляется возвращение вынужденных переселенцев к родным очагам. В целом за ближайшие три года ожидается возвращение в регионы Карабаха и Восточного Зангезура более 100 тысяч человек», — сказал он.
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