В ближайшие 3 года в Карабах и Восточный Зангезур приедут жить 100 тыс. человек — посол

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 100 тысяч человек приедут жить в Карабах и Восточный Зангезур в ближайшие три года, возвращение вынужденных переселенцев реализуется в рамках государственной программы. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы.

«В рамках реализации Первой государственной программы „Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики“ осуществляется возвращение вынужденных переселенцев к родным очагам. В целом за ближайшие три года ожидается возвращение в регионы Карабаха и Восточного Зангезура более 100 тысяч человек», — сказал он.