США нанесли новый удар по Йемену, целью была ракета хуситов
10:30 27.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские войска нанесли удар по Йемену, целью атаки была противокорабельная ракета мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).
«27 января, около 03:45 по времени Саны (совпадает с московским — прим. ТАСС) силы СЕНТКОМ нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов, направленной в сторону Красного моря и готовой к запуску», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой командования в социальной сети X.
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