США нанесли новый удар по Йемену, целью была ракета хуситов

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские войска нанесли удар по Йемену, целью атаки была противокорабельная ракета мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

«27 января, около 03:45 по времени Саны (совпадает с московским — прим. ТАСС) силы СЕНТКОМ нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов, направленной в сторону Красного моря и готовой к запуску», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой командования в социальной сети X.