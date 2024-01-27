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США усиливают свои позиции в странах Западной Африки взамен французов

11:30 27.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США наращивают присутствие в странах Западной Африки, приходя на смену французам. Об этом заявили ТАСС в посольстве РФ в Кот-д’Ивуаре, комментируя итоги визита госсекретаря США Энтони Блинкена в эту страну.

«Американцы усиливают присутствие в Кот-д’Ивуаре и других странах региона, пытаются занять те ниши, которые оставляют французы», — указали в посольстве.

Ранее Блинкен посетил с визитом Анголу, Кабо-Верде, Кот-д’Ивуар и Нигерию. В Абиджане (Кот-д’Ивуар) он заявил, что США направят $45 млн на обеспечение стабильности в Западной Африке. При этом неясно, на какие именно страны будет выделено финансирование.

«Самое главное, что дальше за этим наступило, — президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара отправился с визитом во Францию. Это говорит о том, что действия Америки в Африке идут вразрез с интересами Франции», — считают в дипмиссии.

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