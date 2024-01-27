Без помощи США украинские запасы артиллерийских снарядов кончатся через месяц — The Times
13:00 27.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) исчерпают имеющиеся в их распоряжении запасы артиллерийских снарядов «к концу следующего месяца», если Конгресс не одобрит пакет помощи Киеву. Об этом в колонке для газеты The Times пишет британский журналист и военный историк Макс Хейстингс.
«Если республиканцы в Конгрессе США не откажутся от блокирования дальнейшей военной помощи, к концу следующего месяца у украинцев закончатся артиллерийские снаряды», — отмечает журналист.
«Это неотложный и жизненно важный вопрос. Украинское руководство находится в замешательстве относительно того, что делать дальше,» — пишет Хейстингс, отмечая, что у Киева «нет четкой стратегии» на случай дальнейших перебоев с поставками западных вооружений. При этом автор отмечает, что Россия наращивает свое военное преимущество, увеличивая производство вооружений и более эффективно используя беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы.
По оценкам Хейстингса, «непублично руководство большинства западноевропейских стран — за исключением государств Скандинавии и Балтии — отчаянно хочет прекращения» конфликта на Украине, причем «почти на любых условиях».
Бывший главный редактор The Daily Telegraph опасается, что подобные настроения создают большие риски для Европы, и призывает к увеличению помощи Украине, укреплению НАТО и масштабному перевооружению членов альянса, что, по мнению Хейстингса, поможет сдерживать Россию и ее союзников, избегая прямого противостояния по примеру холодной войны.
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