12:25

Сбербанк планирует запустить зеленую ипотеку в первом полугодии 2024 года. Об этом сообщила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова в кулуарах деловой программы Дня экологии на выставке-форуме «Россия», сообщает ТАСС.

«Сбербанк сейчас разрабатывает концепцию зеленой ипотеки для физических лиц. Запуск планируется в первом полугодии 2024 года», – рассказала Завьялова.

Зеленая ипотека предназначена для покупки жилья, относящегося к экосегменту. Зеленое строительство подразумевает особый подход как к процессу проектирования и возведения, так и к дальнейшей эксплуатации зданий.