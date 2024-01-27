Сбербанк планирует запустить зеленую ипотеку в первом полугодии 2024 года
12:25 27.01.2024
Сбербанк планирует запустить зеленую ипотеку в первом полугодии 2024 года. Об этом сообщила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова в кулуарах деловой программы Дня экологии на выставке-форуме «Россия», сообщает ТАСС.
«Сбербанк сейчас разрабатывает концепцию зеленой ипотеки для физических лиц. Запуск планируется в первом полугодии 2024 года», – рассказала Завьялова.
Зеленая ипотека предназначена для покупки жилья, относящегося к экосегменту. Зеленое строительство подразумевает особый подход как к процессу проектирования и возведения, так и к дальнейшей эксплуатации зданий.
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