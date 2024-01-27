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Песков отверг предположения о подрыве РФ доминирования США в финсистеме - WP

14:00 27.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг предположение о том, что Россия работает над подрывом доминирования США в мировой финансовой системе, отметив, что шаги РФ направлены на создание альтернатив. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента РФ.

Действия, предпринятые «коллективным Западом», по словам Пескова, подрывают доверие без какого-либо вмешательства со стороны Москвы.

РФ «тщательно следит за [ситуацией] и строит новую систему экономических нейронов, потому что предыдущая система оказалась ненадежной, ложной и опасной», приводит слова представителя Кремля издание.

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