Экипаж атакованного хуситами танкера продолжает бороться с огнем на борту
16:00 27.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экипаж предназначенного для перевозки нефтепродуктов танкера Marlin Luanda, атакованного в пятницу йеменскими мятежниками-хуситами, продолжает попытки взять под контроль пожар на борту, который возник в результате ракетного удара. Об этом сообщила компания Trafigura, являющаяся оператором судна.
«Экипаж продолжает бороться с пожаром в одном из грузовых танков при поддержке военных кораблей», — говорится в заявлении. Компания также подчеркнула, что информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.
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