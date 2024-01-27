0
0
1
НОВОСТИ

Экипаж атакованного хуситами танкера продолжает бороться с огнем на борту

16:00 27.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экипаж предназначенного для перевозки нефтепродуктов танкера Marlin Luanda, атакованного в пятницу йеменскими мятежниками-хуситами, продолжает попытки взять под контроль пожар на борту, который возник в результате ракетного удара. Об этом сообщила компания Trafigura, являющаяся оператором судна.

«Экипаж продолжает бороться с пожаром в одном из грузовых танков при поддержке военных кораблей», — говорится в заявлении. Компания также подчеркнула, что информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 27.01.2024
Россия сделает все, чтобы ее враги навсегда исчезли с лица земли — Медведев
0
161
14:00 27.01.2024
Песков отверг предположения о подрыве РФ доминирования США в финсистеме - WP
0
228
13:00 27.01.2024
Без помощи США украинские запасы артиллерийских снарядов кончатся через месяц — The Times
0
278
12:30 27.01.2024
Экономически значимым компаниям дано право не раскрывать информацию о себе — указ
0
305
12:25 27.01.2024
Сбербанк планирует запустить зеленую ипотеку в первом полугодии 2024 года
0
287
12:00 27.01.2024
Украина совершит ошибку, если не обеспечит транзит газа из РФ в Европу — Фицо
0
367
11:30 27.01.2024
США усиливают свои позиции в странах Западной Африки взамен французов
0
365
11:00 27.01.2024
Суд присяжных в Нью-Йорке обязал Трампа выплатить $83,3 млн писательнице Кэрролл
0
391
10:30 27.01.2024
США нанесли новый удар по Йемену, целью была ракета хуситов
0
395
10:10 27.01.2024
Стали известны лауреаты премии «Золотой орел»
0
440

Возврат к списку