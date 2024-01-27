РФ в 2023 г. экспортировала в дружественные страны 76 млрд куб. м газа
17:00 27.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в 2023 году экспортировала в дружественные страны 76 млрд куб. м газа, следует из презентации первого замминистра энергетики РФ Павла Сорокина к выступлению в рамках Дня энергетики на международной выставке-форуме «Россия».
При этом поставки газа на внутренний рынок РФ в 2023 г. составили 501 млрд куб. м.
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