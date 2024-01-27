РФ в 2023 г. экспортировала в дружественные страны 76 млрд куб. м газа

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в 2023 году экспортировала в дружественные страны 76 млрд куб. м газа, следует из презентации первого замминистра энергетики РФ Павла Сорокина к выступлению в рамках Дня энергетики на международной выставке-форуме «Россия».

При этом поставки газа на внутренний рынок РФ в 2023 г. составили 501 млрд куб. м.