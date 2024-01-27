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Ван И провел откровенный диалог с помощником президента США Салливаном — МИД КНР

17:30 27.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел КНР Ван И провел в Таиланде раунд содержательных встреч с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщило китайское внешнеполитическое ведомство.

«Стороны провели откровенный, содержательный и плодотворный стратегический диалог по вопросам, касающимся реализации консенсуса, который был достигнут на [прошлогодней] встрече лидеров двух государств в Сан-Франциско, а также решения важных и чувствительных вопросов в китайско-американских отношениях», — говорится в заявлении. Как уточняется, встречи Ван И и Салливана состоялись 26 и 27 января.

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