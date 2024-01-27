Украинский политолог утверждает, что в Верховной раде зреет бунт
18:30 27.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Верховной раде назревает бунт против президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал директор Украинского института политики, политолог Руслан Бортник.
«Ситуация с изгнанием депутата Марьяны Безуглой продемонстрировала, что в глубинах парламента зреет бунт и постепенно начинает формироваться большинство за главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного», — сказал Бортник на своем канале в YouTube.
Безуглая, критиковавшая Залужного и получившая скандальную известность в связи с разработкой законопроекта о новых правилах мобилизации, 11 января написала заявление о выходе из пропрезидентской партии «Слуга народа».
По словам Бортника, складывающаяся ситуация грозит Зеленскому частичной потерей властных полномочий, поскольку, если ранее власть президента основывалась в основном на доминировании фракции «Слуга народа» (так называемое монобольшинство) в парламенте, то вскоре из-за внутренних конфликтов в Раде может произойти перераспределение власти. «Именно монобольшинство в парламенте позволило Зеленскому установить контроль над силовыми структурами, судебной системой, правительством, то есть превратилось в моновласть, — утверждает Бортник. — Потеря такого большинства в Раде чревата превращением Зеленского в „хромую утку“. Главе государства придется согласовывать решения с депутатами Рады, включая назначение любых министров, указывает эксперт.
Таким образом, подытожил Бортник, Зеленского скоро ждут сложные времена.
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