Песков объяснил разговоры Запада о войне с РФ старой «страшилкой о русском медведе»
20:00 27.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейские страны разговорами о возможной войне с Россией стараются отвлечь внимание своих жителей от внутренних проблем, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину он прокомментировал слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что угроза войны с Россией сейчас маловероятна, но к ней нужно быть готовым.
Песков предложил обратить внимание на ситуацию в самой ФРГ. «Германские фермеры выходят на улицы. <…> Чаша терпения полностью переполнена. Что лучше всего отвлекает внимание в этой ситуации?» — задался вопросом представитель Кремля. «Лучше всего вспомнить старую добрую страшилку о русском медведе. Тем более, в условиях, когда его разбудили», — пояснил он.
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