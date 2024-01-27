Песков объяснил разговоры Запада о войне с РФ старой «страшилкой о русском медведе»

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны разговорами о возможной войне с Россией стараются отвлечь внимание своих жителей от внутренних проблем, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину он прокомментировал слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что угроза войны с Россией сейчас маловероятна, но к ней нужно быть готовым.

Песков предложил обратить внимание на ситуацию в самой ФРГ. «Германские фермеры выходят на улицы. <…> Чаша терпения полностью переполнена. Что лучше всего отвлекает внимание в этой ситуации?» — задался вопросом представитель Кремля. «Лучше всего вспомнить старую добрую страшилку о русском медведе. Тем более, в условиях, когда его разбудили», — пояснил он.