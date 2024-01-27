20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия значительно превосходит Украину на поле боя. Такая оценка приводится в материале, размещенном на портале Business Insider. По его данным, Россия «снова владеет инициативой», а ее преимущества над Украиной «в ключевых областях» растут.

Как отмечает портал, украинские вооруженные силы оказались далеко не в самой лучшей ситуации. Они продолжают испытывать трудности, в то время как «российская военная машина набирает обороты». Кроме того, автор публикации отмечает усиливающиеся опасения по поводу будущего американской помощи Киеву.

Как ранее проинформировала телекомпания NBC, сотрудники администрации США высокого ранга предупредили членов Конгресса, что РФ может победить в конфликте на Украине в течение нескольких недель или месяцев, если Вашингтон не предоставит Киеву новый пакет помощи.