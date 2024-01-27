0
0
0
НОВОСТИ

РФ имеет преимущество над Украиной в ключевых областях — Business Insider

20:30 27.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия значительно превосходит Украину на поле боя. Такая оценка приводится в материале, размещенном на портале Business Insider. По его данным, Россия «снова владеет инициативой», а ее преимущества над Украиной «в ключевых областях» растут.

Как отмечает портал, украинские вооруженные силы оказались далеко не в самой лучшей ситуации. Они продолжают испытывать трудности, в то время как «российская военная машина набирает обороты». Кроме того, автор публикации отмечает усиливающиеся опасения по поводу будущего американской помощи Киеву.

Как ранее проинформировала телекомпания NBC, сотрудники администрации США высокого ранга предупредили членов Конгресса, что РФ может победить в конфликте на Украине в течение нескольких недель или месяцев, если Вашингтон не предоставит Киеву новый пакет помощи.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 27.01.2024
Песков объяснил разговоры Запада о войне с РФ старой «страшилкой о русском медведе»
0
109
19:30 27.01.2024
Каждый открытый мемориал — доказательство геноцида советского народа — Лукашенко
0
151
19:00 27.01.2024
Фицо заявил, что примет меры по упорядочиванию отношений Словакии с РФ
0
215
18:30 27.01.2024
Украинский политолог утверждает, что в Верховной раде зреет бунт
0
276
18:00 27.01.2024
Проблем с поставками энергоресурсов РФ в Индию нет — Новак
0
273
17:30 27.01.2024
Ван И провел откровенный диалог с помощником президента США Салливаном — МИД КНР
0
328
17:00 27.01.2024
РФ в 2023 г. экспортировала в дружественные страны 76 млрд куб. м газа
0
323
16:00 27.01.2024
Экипаж атакованного хуситами танкера продолжает бороться с огнем на борту
0
425
15:00 27.01.2024
Россия сделает все, чтобы ее враги навсегда исчезли с лица земли — Медведев
0
523
14:00 27.01.2024
Песков отверг предположения о подрыве РФ доминирования США в финсистеме - WP
0
512

Возврат к списку