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Планируется новая сделка между Израилем и Хамас о временном прекращении огня - СМИ

09:00 28.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международные посредники разрабатывают новую сделку между Израилем и радикальным движением ХАМАС по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа, в обмен на четырехмесячное прекращение огня. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников.

По их данным, новое соглашение включает в себя несколько этапов: сначала бои прекратятся на шесть недель с тем, чтобы дать возможность освободить детей, женщин и пожилых людей, нуждающихся в срочной медицинской помощи. В обмен Израиль освободит значительное число палестинских заключенных и увеличит поток гуманитарной помощи в Газу.

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