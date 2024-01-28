В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту избиения журналистов

12:46 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после избиения журналистов «Известий» на семинаре блогера в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главного следственного управления СК.

«По данному факту следователем следственного отдела по городу Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ)», — говорится в сообщении.